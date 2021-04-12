Поліція у трьох областях ліквідує наркокартель. У Дніпрі виявили завод із рекордною партією амфетаміну

У столиці, Київській, Дніпропетровській та Черкаській областях поліція проводить рейди на мережу виробників наркотиків. Затримано вісім осіб, але слідчі дії ще тривають.

Про це повідомляють Нацполіція, її голова Ігор Клименко та пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У Дніпрі спецпідрозділ поліції виявив цілий наркозавод. Там вилучили 120 кг готового амфетаміну, що дорівнює 480 тисячам доз. За словами Клименка, це найбільша партія амфетаміну в історії України. Крім цього, там виявили понад 1 тонну прекурсорів, з яких можна виготовити ще 700 кг амфетаміну.

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За попередніми підрахунками, місячний оборот картелю становив 250—300 кг (200 мільйонів доз), які приносили 120 мільйонів гривень доходу. «Товар» розподіляли на щонайменше 50 груп збувальників по всій країні.

Клименко зазначив, що раніше організаторо цього наркобізнесу звинувачували в бандитизмі, зараз його справа слухається в суді.

Київська міська прокуратура зазначила, що учасники «бізнесу» також продавали наркотики через Telegram-канал та інтернет-магазин KLANAMFA. При цьому у якості оплати брали і криптовалюту, яка в подальшому переводилася у готівку. Діяльність інтернет-магазину припинена.

Поліція також провела обшуки за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучила компʼютерну техніку, гроші, зброю та боєприпаси.