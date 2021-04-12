Полиция в трех областях ликвидирует наркокартель. В Днепре обнаружили завод с рекордной партией амфетамина

В столице, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях полиция проводит рейды на сеть производителей наркотиков. Задержаны восемь человек, но следственные действия еще продолжаются.

Об этом сообщают Нацполиция, ее глава Игорь Клименко и пресс-служба Министерства внутренних дел.

В Днепре спецподразделение полиции обнаружило целый наркозавод. Там изъяли 120 кг готового амфетамина, что равно 480 тысячам доз. По словам Клименко, это самая крупная партия амфетамина в истории Украины. Кроме этого, там обнаружили более 1 тонны прекурсоров, из которых можно изготовить еще 700 кг амфетамина.

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По предварительным подсчетам, месячный оборот картеля составлял 250—300 кг (200 миллионов доз), которые приносили 120 миллионов гривен дохода. Товар распределялся на минимум 50 групп сбытчиков по всей стране.

Клименко отметил, что ранее организатора этого наркобизнеса обвиняли в бандитизме, сейчас его дело слушается в суде.

Киевская городская прокуратура отметила, что участники бизнеса также продавали наркотики через Telegram-канал и интернет-магазин KLANAMFA. При этом в качестве оплаты принимали и криптовалюту, которая в дальнейшем обналичивалась. Деятельность интернет-магазина прекращена.

Полиция также провела обыски по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяла компьютерную технику, деньги, оружие и боеприпасы.