У Китаї чиновник назвав «непорозумінням» власні слова про неефективність місцевих вакцин від коронавірусу

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу відхрестився від свого твердження про недостатню ефективність китайських вакцин. Його слова начебто неправильно зрозуміли.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«То було суцільне непорозуміння», — сказав Гао Фу. За його словами, твердженням щодо необхідності комбінувати різні вакцини він прагнув радше вказати на такий спосіб підвищення імунітету.