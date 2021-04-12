В Китае чиновник назвал «недоразумением» собственные слова о неэффективности местных вакцин от коронавируса

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу открестился от своего утверждения о недостаточной эффективности китайских вакцин. Его слова якобы неправильно поняли.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Это было сплошное недоразумение», — сказал Гао Фу. По его словам, утверждением о необходимости комбинировать различные вакцины он стремился скорее указать на такой способ повышения иммунитета.