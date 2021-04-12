В Китае чиновник назвал «недоразумением» собственные слова о неэффективности местных вакцин от коронавируса

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу открестился от своего утверждения о недостаточной эффективности китайских вакцин. Его слова якобы неправильно поняли.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Это было сплошное недоразумение», — сказал Гао Фу. По его словам, утверждением о необходимости комбинировать различные вакцины он стремился скорее указать на такой способ повышения иммунитета.
Напомним, что перед этим на пресс-конференции Гао Фу заявил следующее: «Препараты не дают очень высокого уровня защиты. Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации».
В Китае население вакцинируют исключительно китайскими препаратами. На начало апреля из 1,3 миллиарда граждан обе дозы получили 34 миллиона человек и еще 65 миллионов — одну. Использование иностранных вакцин в КНР пока не одобрено. При этом Китай распределил сотни миллионов доз в другие страны и вел кампанию против западных вакцин. В китайских СМИ и соцсетях велась подрывная кампания, чтобы посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, одобренных в Европе и США.
- Вакцина от Sinovac Biotech Ltd. в ходе клинических испытаний в Бразилии показала эффективность на уровне 50,4%. Производитель утверждает, что вакцина в 80% случаев предотвращает тяжелое течение болезни. Вакцина от Sinopharm эффективна на 79,3%, а от CanSino — на 65%.
- Украина заказала у Китая 1,915 миллиона доз препарата CoronaVac от компании Sinovac. 25 марта прибыла первая партия — 215 тысяч доз. Прививки китайской вакциной планируют начать после 10 апреля.