Друг Путіна мільярдер Ротенберг став власником низки санаторіїв в окупованому Криму

Аркадій Ротенберг — російський мільярдер, який з 2014 року перебуває під санкціями США, та друг президента Росії Володимира Путіна став власником чотирьох санаторіїв і готелю в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на представника мільярдера.

Ротенберг, за словами його представника, у 2019 році став бенефіціаром санаторіїв у Криму та «має стосунок» до санаторіїв «Ай-Петрі», «Місхор», «Дюльбер», «Перлина» та готелю «Дача Рахманінов».

Усі ці санаторії, крім «Перлини», входять у мережу «Курорти Криму». ЗМІ повідомляє, що мережа змінила власника у вересні 2019 року й опинилася під управлінням закритого пайового фонду «Трес», який пов’язують з Аркадієм і Борисом Ротенберг. Але тоді представник братів заперечував їхній звʼязок з фондом.

Російське видання «Проект» у своєму розслідуванні, опублікованому в кінці лютого, назвало Ротенберга найбільшим власником обʼєктів дозвілля та відпочинку в окупованому Криму.