Друг Путина миллиардер Ротенберг стал владельцем ряда санаториев в оккупированном Крыму

Аркадий Ротенберг — российский миллиардер, который с 2014 года находится под санкциями США, и друг президента России Владимира Путина стал владельцем четырех санаториев и отеля в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя миллиардера.

Ротенберг, по словам его представителя, в 2019 году стал бенефициаром санаториев в Крыму и «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».

Все эти санатории, кроме «Жемчужины», входят в сеть «Курорты Крыма». СМИ сообщает, что сеть сменила владельца в сентябре 2019 года и оказалась под управлением закрытого паевого фонда «Трес», который связывают с Аркадием и Борисом Ротенберг. Но тогда представитель братьев отрицал их связь с фондом.

Российское издание «Проект» в своем расследовании, опубликованном в конце февраля, назвало Ротенберга крупнейшим собственником объектов досуга и отдыха в оккупированном Крыму.