Друг Путина миллиардер Ротенберг стал владельцем ряда санаториев в оккупированном Крыму

Аркадий Ротенберг — российский миллиардер, который с 2014 года находится под санкциями США, и друг президента России Владимира Путина стал владельцем четырех санаториев и отеля в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя миллиардера.
Ротенберг, по словам его представителя, в 2019 году стал бенефициаром санаториев в Крыму и «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».
Все эти санатории, кроме «Жемчужины», входят в сеть «Курорты Крыма». СМИ сообщает, что сеть сменила владельца в сентябре 2019 года и оказалась под управлением закрытого паевого фонда «Трес», который связывают с Аркадием и Борисом Ротенберг. Но тогда представитель братьев отрицал их связь с фондом.
Российское издание «Проект» в своем расследовании, опубликованном в конце февраля, назвало Ротенберга крупнейшим собственником объектов досуга и отдыха в оккупированном Крыму.
Что известно о Ротенберге?
В марте 2014 года Минфин США ввел против России санкции из-за аннексии Крыма. В списке оказался и Аркадий Ротенберг как представитель окружения Владимира Путина. Бизнесмен — друг детства российского президента, когда-то они вместе занимались дзюдо. В СМИ его также называют личным «кошельком» Путина.
Ротенберг является одным из самых богатых людей России. Он обладает крупнейшей российской компанией по строительству газопроводов и электролиний и является совладельцем банка «Северный морской путь». Также он возглавляет Международный фонд развития дзюдо и занимает пост вице-президента Федерации дзюдо России, пишет Insider.
В глобальном рейтинге самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes Ротенберг занимает 1064-е место (41-е место среди бизнесменов из России). Его состояние оценивают в $2,9 млрд.
Напомним, в конце января Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина» в Геленджике, хотя Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального утверждал, что фактический хозяин — Владимир Путин.
«Мне очень нравится этот бизнес, гостиничный бизнес [...] В принципе, я этим уже несколько лет занимаюсь. У меня есть некоторые объекты в Крыму, есть объекты на Дальнем Востоке, есть в нашей жизни цели на Алтае», — комментировал тогда Ротенберг.