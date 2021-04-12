Суд наклав арешт на головний офіс збанкрутілого банку «Аркада»

Голосіївський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури та наклав арешт на головний київський офіс банку «Аркада», який Нацбанк визнав неплатоспроможним.

Про це повідомляє Finbalance, посилаючись на рішення суду.

За даними слідства, мажоритарний акціонер та ексглава правління банку Костянтин Паливода разом з кількома іншими особами завдав фінустанові шкоди на 50 мільйонів гривень через видачу кредиту для компанії «ФК «Юг Капітал».

Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб повідомляв про плани виставити 4 березня на аукціон майнові права на основні активи банку «Аркада» — це головний офіс банку і земельна ділянка під ним у центрі Києва, на вулиці Ольгинській. Стартова ціна лоту мала бути понад 971 мільйон гривень. Але торги не відбулися, уточнює Finbalance.