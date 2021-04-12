Суд наложил арест на главный офис обанкротившегося банка «Аркада»

Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на главный киевский офис банка «Аркада», который Нацбанк признал неплатежеспособным.
Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на решение суда.
По данным следствия, мажоритарный акционер и экс-глава правления банка Константин Палывода вместе с несколькими другими лицами нанес финучреждению ущерб на 50 миллионов гривен за выдачу кредита для компании «ФК «Юг Капитал».
Ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщал о планах выставить 4 марта на аукцион имущественные права на основные активы банка «Аркада» — это главный офис банка и земельный участок под ним в центре Киева, на улице Ольгинской. Стартовая цена лота должна была быть более 971 миллион гривен. Но торги не состоялись, уточняет Finbalance.
- В августе 2020 года Национальный банк признал банк «Аркада» неплатежеспособным. В финучреждении отметили, что более 90% вкладчиков «Аркады» (более 5 тысяч человек) получат вклады в полном объеме. В феврале в Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что уже выплатили вкладчикам банка более 184 миллионов гривен.
- Нацполиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям банка «Аркада» — через фонд финучреждения было собрано 9 миллиардов гривен.
- В сентябре суд избрал экс-главе правления «Аркады» Константину Палыводе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Позже прокуратура объявила подозрение еще трем лицам в содействии директору банка.