Суд наложил арест на главный офис обанкротившегося банка «Аркада»

Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на главный киевский офис банка «Аркада», который Нацбанк признал неплатежеспособным.

Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на решение суда.

По данным следствия, мажоритарный акционер и экс-глава правления банка Константин Палывода вместе с несколькими другими лицами нанес финучреждению ущерб на 50 миллионов гривен за выдачу кредита для компании «ФК «Юг Капитал».

Ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщал о планах выставить 4 марта на аукцион имущественные права на основные активы банка «Аркада» — это главный офис банка и земельный участок под ним в центре Киева, на улице Ольгинской. Стартовая цена лота должна была быть более 971 миллион гривен. Но торги не состоялись, уточняет Finbalance.