Ізраїльські вчені з’ясували, що «південноафриканський» штам коронавірусу є стійким до вакцини Pfizer

«Південноафриканський» штам коронавірусу виявився набагато більш стійким до вакцини проти коронавірусу від американського концерну Pfizer та німецької компанії BioNTech.
Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ «Клаліт», повідомляє Reuters.
Під час дослідження були проведені аналізи 400 вакцинованих громадян Ізраїлю з позитивним результатом на коронавірус. Серед пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, показник поширеності «південноафриканського» штаму був у вісім разів вищим, ніж у нещеплених.
За словами професора Аді Стерна, це свідчить про те, що вакцина менш ефективна проти цього штаму в порівнянні з оригінальним коронавірусом і «британським» штамом, який став причиною майже всіх випадків COVID-19 в Ізраїлі.
«Це означає, що «південноафриканський» штам здатний деякою мірою прорвати захист вакцини», — додав він.
Водночас дослідники зазначили, що дослідження не мало на меті визначення загальної ефективності вакцини проти будь-якого штаму, оскільки воно розглядало тільки людей, які вже заразилися COVID-19, а не загальні показники інфікування. До того ж під час дослідження вивчалися дані невеликої кількості людей, інфікованих «південноафриканським» штамом, через його рідкість в Ізраїлі.
Окрім цього, на думку Стерна, «британський» штам може «блокувати» поширення «південноафриканського».
«Навіть якщо південноафриканський варіант прорве захист вакцини, він не набув значного поширення серед населення», — сказав професор.
Наразі в компаніях Pfizer і BioNTech ще не прокоментували інформацію.
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