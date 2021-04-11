Ізраїльські вчені з’ясували, що «південноафриканський» штам коронавірусу є стійким до вакцини Pfizer

«Південноафриканський» штам коронавірусу виявився набагато більш стійким до вакцини проти коронавірусу від американського концерну Pfizer та німецької компанії BioNTech.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ «Клаліт», повідомляє Reuters.

Під час дослідження були проведені аналізи 400 вакцинованих громадян Ізраїлю з позитивним результатом на коронавірус. Серед пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, показник поширеності «південноафриканського» штаму був у вісім разів вищим, ніж у нещеплених.

За словами професора Аді Стерна, це свідчить про те, що вакцина менш ефективна проти цього штаму в порівнянні з оригінальним коронавірусом і «британським» штамом, який став причиною майже всіх випадків COVID-19 в Ізраїлі.