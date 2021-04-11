Израильские ученые выяснили, что «южноафриканский» штамм коронавируса устойчив к вакцине Pfizer

«Южноафриканский» штамм коронавируса оказался гораздо более устойчивым к вакцине против коронавируса от американского концерна Pfizer и немецкой компании BioNTech.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений «Клалит», сообщает Reuters.
Во время исследования были проведены анализы 400 вакцинированных граждан Израиля с положительным результатом на коронавирус. Среди пациентов, получивших две дозы вакцины, показатель распространенности «южноафриканского» штамма был в восемь раз выше, чем у непривитых.
По словам профессора Ади Стерна, это свидетельствует о том, что вакцина менее эффективна против этого штамма по сравнению с оригинальным коронавирусом и «британским» штаммом, который стал причиной многих случаев COVID-19 в Израиле.
«Это означает, что «южноафриканский» штамм способен в определенной степени прорвать защиту вакцины», — добавил он.
В то же время исследователи отметили, что исследование не имело целью определение общей эффективности вакцины против любого штамма, поскольку оно рассматривало только людей, которые уже заразились COVID-19, а не общие показатели инфицирования. К тому же в ходе исследования изучались данные небольшого количества людей, инфицированных «южноафриканским» штаммом, из-за его редкости в Израиле.
Кроме этого, по мнению Стерна, «британский» штамм может «блокировать» распространение «южноафриканского».
«Даже если южноафриканский вариант прорвет защиту вакцины, он не имеет широкого распространения среди населения», — сказал профессор.
Сейчас в компаниях Pfizer и BioNTech еще не прокомментировали информацию.
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