Израильские ученые выяснили, что «южноафриканский» штамм коронавируса устойчив к вакцине Pfizer

По словам профессора Ади Стерна, это свидетельствует о том, что вакцина менее эффективна против этого штамма по сравнению с оригинальным коронавирусом и «британским» штаммом, который стал причиной многих случаев COVID-19 в Израиле.

Во время исследования были проведены анализы 400 вакцинированных граждан Израиля с положительным результатом на коронавирус. Среди пациентов, получивших две дозы вакцины, показатель распространенности «южноафриканского» штамма был в восемь раз выше, чем у непривитых.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений «Клалит», сообщает Reuters .

«Южноафриканский» штамм коронавируса оказался гораздо более устойчивым к вакцине против коронавируса от американского концерна Pfizer и немецкой компании BioNTech.

«Это означает, что «южноафриканский» штамм способен в определенной степени прорвать защиту вакцины», — добавил он.

В то же время исследователи отметили, что исследование не имело целью определение общей эффективности вакцины против любого штамма, поскольку оно рассматривало только людей, которые уже заразились COVID-19, а не общие показатели инфицирования. К тому же в ходе исследования изучались данные небольшого количества людей, инфицированных «южноафриканским» штаммом, из-за его редкости в Израиле.

Кроме этого, по мнению Стерна, «британский» штамм может «блокировать» распространение «южноафриканского».

«Даже если южноафриканский вариант прорвет защиту вакцины, он не имеет широкого распространения среди населения», — сказал профессор.

Сейчас в компаниях Pfizer и BioNTech еще не прокомментировали информацию.