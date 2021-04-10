В Північній Ірландії з початку квітня бʼються з поліцією та кидаються коктейлями Молотова. Що відбувається?

З початку квітня в містах Північної Ірландії палають протести. Бунтівники викрадають та спалюють машини, кидають у поліцію коктейлі Молотова й б’ються одне з одним. Ескалація конфлікту загрожує зруйнувати хиткий 23-річний мир у британській провінції, що межує з Республікою Ірландія. Про витоки та перебіг безпорядків пише CNN.

З чого почався конфлікт

Перші сутички почалися ще 29 березня в одному з районів Лондондеррі, де мешкають переважно протестанти та прихильники британської влади. Після спроби поліції розігнати натовп у кілька десятків людей з їхнього боку полетіли пляшки з запальною сумішшю.

2 квітня протести перенеслися в протестантський район Белфасту, де одна з акцій протесту закінчилась бійкою з поліцією. 15 працівників поліції дістали опіки й численні травми. За даними правоохоронців, їх били арматурою, бруківкою, кришками каналізаційних люків, також у них запускали феєрверки.

Безпорядки почалися після оголошення влади про відмову від кримінального переслідування лідерів націоналістів, які торік порушили локдаун.

Прихильники возз’єднання з Республікою Ірландія провели публічні похорони одного з провідних бойовиків Ірландської республіканської армії, що була головним учасником кривавих подій «Смути» — протистояння католиків-націоналістів і протестантів-лоялістів, що тривали з кінця 1960-х до кінця 1990-х років.

Спільноти лоялістів звинуватили владу в лицемірстві, оскільки їм довелося через пандемію коронавірусу скасувати свої паради, похорони та інші масові заходи. Однак деякі аналітики вказують на те, що серед причин могла бути успішна кампанія проти наркоторгівлі та інших видів злочинності, до яких причетні парамілітарні угруповання лоялістів.