Bloomberg: Євросоюз звинувачує Британію в порушенні умов Brexit. Однак через заворушення в Північній Ірландії не позивається до суду

Євросоюз збирався подавати до суду проти Великої Британії через порушення умов Brexit щодо Північної Ірландії, однак через безпорядки, які там відбуваються, Брюссель відкладає позов. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Згідно з попередньою угодою про вихід з Євросоюзу, Північна Ірландія не матиме жорсткого кордону з Республікою Ірландія і фактично залишатиметься в митному союзі та єдиному ринку ЄС. Це дозволило уникнути необхідності митних перевірок на розділеному острові, однак вперше запровадило кордон між Північною Ірландією та Британією, що призвело до перебоїв у поставках товарів.

Брюссель і Лондон домовились про те, що певні категорії товарів, що ввозяться з Британії до Північної Ірландії, певний час перевіряти не будуть. Однак пізніше Лондон в одноосібному порядку продовжив дію цього виключення, що занепокоїло ЄС.

У Брюсселі були готові позиватися до суду через порушення умов Brexit, однак тиждень безпорядків у Північній Ірландії, викликаних перспективою митного контролю, переконав керівництво ЄС відкласти позов і домовитися з Лондоном про спільний план врегулювання проблеми.

Протести у Північній Ірландії — найжорсткіші за багато років. Пробританські лоялісти вважають, що Brexit фактично відрізає їх від Британії за вказівкою ЄС. Спершу лоялісти нападали на поліцію, потім почалися зіткнення з націоналістами, які виступають за возз’єднання з Республікою Ірландія.

Єврокомісія попросила в британського уряду розробити надійний план врегулювання конфлікту в Північній Ірландії, однак результат їй не сподобався. ЄС і Британія працюють над проблемою далі. Блок не бажає конфліктувати з огляду на складні часи і йде на поступки в митному питанні.