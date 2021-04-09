Bloomberg: Евросоюз обвиняет Британию в нарушении условий Brexit. Однако из-за беспорядков в Северной Ирландии не обращается в суд

Евросоюз собирался подавать суд против Великобритании из-за нарушения условий Brexit по Северной Ирландии, однако из-за беспорядков, которые там происходят, Брюссель откладывает свой иск. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно предварительному соглашению о выходе из Евросоюза, Северная Ирландия не будет иметь жесткой границы с Республикой Ирландия и фактически останется в таможенном союзе и едином рынке ЕС. Это позволило избежать необходимости таможенных проверок на разделенном острове, однако впервые ввело границу между Северной Ирландией и Британией, что привело к перебоям в поставках товаров.

Брюссель и Лондон договорились о том, что определенные категории товаров, ввозимых из Британии в Северную Ирландию, некоторое время проверять не будут. Однако позже Лондон в одностороннем порядке продлил действие этого исключения, что обеспокоило ЕС.

В Брюсселе были готовы судиться из-за нарушения условий Brexit, однако неделя беспорядков в Северной Ирландии, вызванных перспективой таможенного контроля, убедила руководство ЕС отложить иск и договориться с Лондоном об общем плане урегулирования проблемы.

Протесты в Северной Ирландии — самые жесткие за многие годы. Пробританские лоялисты считают, что Brexit фактически отрезает их от Британии по указанию ЕС. Сначала лоялисты нападали на полицию, потом начались столкновения с националистами, которые выступают за воссоединение с Республикой Ирландия.

Еврокомиссия попросила у британского правительства разработать надежный план урегулирования конфликта в Северной Ирландии, однако результат ей не понравился. ЕС и Великобритания работают над проблемой дальше. Блок не желает конфликтовать учитывая сложные времена и идет на уступки в таможенном вопросе.