Bloomberg: Евросоюз обвиняет Британию в нарушении условий Brexit. Однако из-за беспорядков в Северной Ирландии не обращается в суд

Евросоюз собирался подавать суд против Великобритании из-за нарушения условий Brexit по Северной Ирландии, однако из-за беспорядков, которые там происходят, Брюссель откладывает свой иск. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно предварительному соглашению о выходе из Евросоюза, Северная Ирландия не будет иметь жесткой границы с Республикой Ирландия и фактически останется в таможенном союзе и едином рынке ЕС. Это позволило избежать необходимости таможенных проверок на разделенном острове, однако впервые ввело границу между Северной Ирландией и Британией, что привело к перебоям в поставках товаров.
Брюссель и Лондон договорились о том, что определенные категории товаров, ввозимых из Британии в Северную Ирландию, некоторое время проверять не будут. Однако позже Лондон в одностороннем порядке продлил действие этого исключения, что обеспокоило ЕС.
В Брюсселе были готовы судиться из-за нарушения условий Brexit, однако неделя беспорядков в Северной Ирландии, вызванных перспективой таможенного контроля, убедила руководство ЕС отложить иск и договориться с Лондоном об общем плане урегулирования проблемы.
Протесты в Северной Ирландии — самые жесткие за многие годы. Пробританские лоялисты считают, что Brexit фактически отрезает их от Британии по указанию ЕС. Сначала лоялисты нападали на полицию, потом начались столкновения с националистами, которые выступают за воссоединение с Республикой Ирландия.
Еврокомиссия попросила у британского правительства разработать надежный план урегулирования конфликта в Северной Ирландии, однако результат ей не понравился. ЕС и Великобритания работают над проблемой дальше. Блок не желает конфликтовать учитывая сложные времена и идет на уступки в таможенном вопросе.
- В Северной Ирландии уже шесть дней продолжаются столкновения националистов и лоялистов — между собой и с полицией. Столкновения вспыхнули в прошлую пятницу из-за недовольства условиями Brexit, согласно которым между Британией и подвластной Лондону Северной Ирландией фактически устанавливается таможенный контроль.
- Конфликт в Северной Ирландии начался в конце 1960-х годов на религиозной и национальной почве: между протестантами и католиками, между теми, кто хотел воссоединения с Республикой Ирландия, и теми, кто хотел остаться в составе Великобритании. Ситуация отягощалась дискриминацией католического населения и заангажированностью силовых структур.
- Жертвами столкновений в течение трех десятилетий стали около 3,5 тысячи человек. Часто боевые действия происходили на улицах городов, где совершались теракты или расправы над случайными людьми, которых обвиняли в поддержке той или иной стороны.
- В 1998 году конфликт урегулировали с помощью Соглашения Страстной пятницы. Редкие и единичные случаи столкновений случаются до сих пор. Граждане Северной Ирландии (71%) и Ирландии (94%) подавляющим большинством поддержали это соглашение, предусматривавшее создание органов власти в Северной Ирландии, отказ Ирландии от претензий на эти территории и самоопределение североирландцев относительно дальнейшей судьбы своей страны.