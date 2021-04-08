В Северной Ирландии почти неделю продолжаются столкновения. К беспорядкам подключились националисты, которые дерутся с лоялистами и полицией

В Северной Ирландии последние шесть дней продолжаются столкновения националистов и лоялистов между собой и с полицией. Столкновения вспыхнули в минувшую пятницу на фоне недовольства условиями Brexit, по которым между Британией и подконтрольной Лондону Северной Ирландией фактически устанавливается таможенный контроль.

Об этом пишет CNN.

Сторонники британских властей обвиняют правительство в измене из-за новых правил выхода из Евросоюза, которые могут повредить экономике Северной Ирландии, а также злятся из-за решения полиции не преследовать лидеров националистов Шинн Фейн за нарушение локдауна в 2020 году на похоронах бывшего ведущего члена Ирландской республиканской армии.

В среду в Белфасте мятежники — как сторонники воссоединения с Республикой Ирландия, так и сторонники британских властей — столкнулись вдоль «линии мира», которая разделяет стеной католические и протестантские общины. Молодежь с обеих сторон бросала через стену коктейли Молотова и фейерверки.

Также зажигательной смесью подожгли автобус, который протестующие пустили ехать по улице без людей внутри. По неподтвержденным сообщениям в Twitter, ответственные за поджог — лоялисты.

Премьер-министр Республики Ирландия Михал Мартин осудил насилие и нападения на полицию, а также призвал к «решению конфликтных вопросов мирными методами». Британский премьер Борис Джонсон также выразил обеспокоенность насилием и призвал к диалогу «вместо насилия и преступности».

Напряжение в Северной Ирландии растет с 2016 года, когда Великобритания высказалась на референдуме за выход из Евросоюза. Это угрожало возобновлением границы с Республикой Ирландия, отсутствие которой было ключевым элементом Соглашения Страстной пятницы 1998 года. Именно этот документ положил конец десятилетиям уличной войны между ирландскими националистами и лоялистами, протекавшей и в религиозной плоскости между католиками и протестантами.

По условиям Brexit, граница с Республикой Ирландия не восстанавливается, однако она устанавливается на Ирландском море с Британией. Таким образом товары, которые будут ввозить с одного острова на другой, будут проверяться таможнями Евросоюза и Великобритании.

Член парламента от Демократической юнионистской партии Сэмми Уилсон призвал правительство «разорвать соглашение, уничтожающее Соединенное Королевство, разорвать соглашение, уничтожающее все обещания, данные народу Северной Ирландии». По словам лидера объединения Дэвида Кэмпбелла, «дело может легко выйти из-под контроля, поэтому критически важно начать диалог».

В марте Совет лоялистских общин и парамилитарные пробританские объединения заявили об отказе от Соглашения Страстной пятницы, установившего мир в подконтрольной Лондону части Ирландии, однако пообещали действовать мирными методами.

Лоялисты собираются протестовать до тех пор, пока из протокола Brexit не изымут таможенный контроль на Ирландском море, чтобы «обеспечить беспрепятственный оборот товаров, услуг и путешествий граждан по всей территории Соединенного Королевства».

Ведущая депутат парламента Республики Ирландия от местной националистической партии Шинн Фейн (партия также действует и на территории Северной Ирландии) Мэри Лу Макдональд призвала к прекращению насилия и восстановлению спокойствия, что является «единственной приемлемой позицией для всех политических лидеров».