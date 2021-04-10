В Северной Ирландии с начала апреля дерутся с полицией и бросаются коктейлями Молотова. Что происходит?

С начала апреля в городах Северной Ирландии пылают протесты. Бунтовщики похищают и сжигают машины, бросают в полицию коктейли Молотова и дерутся друг с другом. Эскалация конфликта грозит разрушить хрупкий 23-летний мир в британской провинции, граничащей с Республикой Ирландия. Об истоках и ходе беспорядков пишет CNN.

С чего начался конфликт

Первые драки начались еще 29 марта в одном из районов Лондондерри, где проживают преимущественно протестанты и сторонники британских властей. После попытки полиции разогнать толпу в несколько десятков человек с их стороны полетели бутылки с зажигательной смесью.

2 апреля протесты перенеслись в протестантский район Белфаста, где одна из акций протеста закончилась дракой с полицией. 15 полицейских получили ожоги и многочисленные травмы. По данным правоохранителей, их били арматурой, брусчаткой, крышками канализационных люков, также в них запускали фейерверки.

Беспорядки начались после объявления власти об отказе от уголовного преследования лидеров националистов, которые в прошлом году нарушили локдаун.

Сторонники воссоединения с Республикой Ирландия провели публичные похороны одного из ведущих боевиков Ирландской республиканской армии, которая была главным участником кровавых событий «Смуты» — противостояния католиков-националистов и протестантов-лоялистов, которые продолжались с конца 1960-х до конца 1990-х.

Сообщества лоялистов обвинили власть в лицемерии, поскольку им пришлось из-за пандемии коронавируса отменить свои парады, похороны и другие массовые мероприятия. Однако некоторые аналитики указывают на то, что среди причин могла быть успешная кампания против наркоторговли и других видов преступности, к которым причастны парамилитарные группировки лоялистов.