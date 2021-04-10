В Северной Ирландии с начала апреля дерутся с полицией и бросаются коктейлями Молотова. Что происходит?

С начала апреля в городах Северной Ирландии пылают протесты. Бунтовщики похищают и сжигают машины, бросают в полицию коктейли Молотова и дерутся друг с другом. Эскалация конфликта грозит разрушить хрупкий 23-летний мир в британской провинции, граничащей с Республикой Ирландия. Об истоках и ходе беспорядков пишет CNN.
С чего начался конфликт
Первые драки начались еще 29 марта в одном из районов Лондондерри, где проживают преимущественно протестанты и сторонники британских властей. После попытки полиции разогнать толпу в несколько десятков человек с их стороны полетели бутылки с зажигательной смесью.
2 апреля протесты перенеслись в протестантский район Белфаста, где одна из акций протеста закончилась дракой с полицией. 15 полицейских получили ожоги и многочисленные травмы. По данным правоохранителей, их били арматурой, брусчаткой, крышками канализационных люков, также в них запускали фейерверки.
Беспорядки начались после объявления власти об отказе от уголовного преследования лидеров националистов, которые в прошлом году нарушили локдаун.
Сторонники воссоединения с Республикой Ирландия провели публичные похороны одного из ведущих боевиков Ирландской республиканской армии, которая была главным участником кровавых событий «Смуты» — противостояния католиков-националистов и протестантов-лоялистов, которые продолжались с конца 1960-х до конца 1990-х.
Сообщества лоялистов обвинили власть в лицемерии, поскольку им пришлось из-за пандемии коронавируса отменить свои парады, похороны и другие массовые мероприятия. Однако некоторые аналитики указывают на то, что среди причин могла быть успешная кампания против наркоторговли и других видов преступности, к которым причастны парамилитарные группировки лоялистов.
Кто участвует в беспорядках
По данным полиции, в стычках принимали участие преимущественно молодые люди, некоторым из них было по 12 лет. Первые дни насилия, обострившиеся на пасхальные выходные, прошли преимущественно в протестантских районах городов Лондондерри, Белфаст, Ньютаунабби, Баллимен и Каррикфергус.
Однако динамика конфликта изменилась уже 7 апреля — тогда начались столкновения между лоялистами и националистами. В частности, в Белфасте представители обеих общин перебрасывались коктейлями Молотова через стену, которая разграничивает их районы. Полиция насчитала в этот день около 600 протестующих.
На видео с мест столкновений можно было увидеть, как взрослые подстрекают к насилию детей, что вызвало подозрение в причастности к беспорядкам военизированных группировок. По данным полиции, беспорядки были «явно спланированы».
8 апреля впервые появились призывы к прекращению конфликта, прозвучавшие со стороны лоялистской Группы политических исследований Ольстера. Совет лоялистских сообществ, в который входят представители парамилитарных организаций сторонников британской власти, заявил, что ее люди не имеют никакого отношения к насилию, и проводят только мирные протесты. При этом лоялисты предположили, что их представители могли участвовать в столкновениях по собственной инициативе.
Уже 9 апреля против мятежников в Белфасте выступили спецназовцы, которые сменили копов. Глава полиции Северной Ирландии выступил с призывом к авторитетным членам всех сообществ воспользоваться своим положением для того, чтобы убедить молодежь отступить от насилия.
Какое отношение к беспорядкам имеет Brexit
Среди причин протестов также видят условия выхода Великобритании из Европейского Союза. Лоялистские сообщества Северной Ирландии недовольны пунктом протокола, который предусматривает создание границы с Британией при том, что таможни на границе с Республикой Ирландия не будет — фактически провинция остается в еврозоне.
Первоначально условия Brexit должны были соответствовать договоренностям, которые завершили конфликт в Северной Ирландии, известными как Соглашение Страстной пятницы 1998 года. По убеждению лоялистов, создание таможенного контроля между Британией и ее ирландской провинцией нарушает эти договоренности. Они считают, что такие условия приведут к фактическому объединению Ирландии, что называют неприемлемым.
По словам министра юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг, британское правительство ведет себя нечестно и преуменьшает влияние Brexit на будущее провинции, что вызывает гнев «в определенных сообществах». По ее словам, кабинет Бориса Джонсона знает о том, что последствия выхода из ЕС остро ударят по Ольстеру, где вопросы идентичности связаны с проблемами границ.
Что говорят лидеры
Еще в марте Совет лоялистских сообществ заявил, что отказывается от поддержки Соглашения Страстной пятницы, которая установила мир после трех десятилетий уличной войны между католиками и протестантами.
Лидеры Республики Ирландия и Великобритании Михаль Мартин и Борис Джонсон призвали к миру и диалогу. Позже к ним присоединился Белый дом США — в частности, в Госдепе заявили, что Соглашение Страстной пятницы «не должно стать жертвой Brexit».
Сегодня, 10 апреля, отмечают годовщину подписания договора о мире в Северной Ирландии, который царит в провинции уже 23 года. Однако на этот день запланированы очередные протесты, которые могут закончиться новыми столкновениями. Всего в результате беспорядков в городах провинции пострадали 74 полицейских. Погибших пока нет.
- В четверг, 8 апреля, в Белфасте бунтовщики со стороны лоялистов захватили автобус, после чего пустили его ехать по улице и подожгли коктейлями Молотова.
- По информации Bloomberg, Евросоюз собирался подавать в суд против Великобритании за нарушение условий Brexit по Северной Ирландии, однако из-за беспорядков, которые там происходят, Брюссель откладывает иск. Речь идет об одностороннем продлении льгот на таможне между Британией и ее ирландской провинцией.
- Конфликт в Северной Ирландии начался в конце 1960-х на религиозной и национальной почве: между протестантами и католиками, между теми, кто хотел воссоединения с Республикой Ирландия, и теми, кто хотел остаться в составе Великобритании. Ситуация отягощалась дискриминацией католического населения и заангажированностью силовых структур.
- Пиковым событием противостояний в Северной Ирландии стало «Кровавое воскресенье» 1972 года, когда британские военные в городе Лондондерри открыли огонь по мирной демонстрации за гражданские права, в результате чего погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Это привело к волне насилия и терроризма как со стороны националистов, так и со стороны пробританских лоялистов.
- Ведущими участниками конфликта были левонационалистическая Ирландская республиканская армия с одной стороны и ряд лоялистских парамилитарных объединений с другой. Жертвами столкновений между ними в течение трех десятилетий стали около 3,5 тысячи человек. Часто боевые действия происходили на улицах городов, совершались теракты или расправы над случайными людьми, которых обвиняли в поддержке той или иной стороны.
- В 1998 году конфликт урегулировали с помощью Соглашения Страстной пятницы. Редкие и единичные случаи столкновений случаются до сих пор. Граждане Северной Ирландии (71%) и Ирландии (94%) подавляющим большинством поддержали это соглашение, предусматривавшее создание органов власти в Северной Ирландии, отказ Ирландии от претензий на эти территории и самоопределение североирландцев касательно дальнейшей судьбы своей страны.