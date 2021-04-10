У 2018 році в Британії помер російський бізнесмен Глушков. Врешті суд постановив, що його вбили

Втікач з Росії і критик Кремля Микола Глушков був задушений у себе вдома у Великій Британії через тиждень після замаху на ексшпигуна Сергія Скрипаля, якого спробували отруїти бойовою речовиною «Новачок». Тіло Глушкова знайшли в 2018 році, і лише три роки потому суд дійшов висновку, що його смерть була насильницькою.

Про це пише BBC.

Коронерський суд у Лондоні отримав докази, що говорять про спробу виставити смерть Глушкова як самогубство. Росіянин прибув до Великої Британії після чотирьох років, проведених у російському СІЗО через підозру в розкраданні коштів компанії «Аерофлот», де він обіймав посаду заступника голови. У 2010 році Глушкову надали політичний притулок.

У 2017 році російський суд заочно засудив його до восьми років ув’язнення за привласнення понад $100 млн авіакомпанії. 12 березня 2018 року 68-річного Глушкова, який після переїзду до Британії став критиком режиму Володимира Путіна, знайшли мертвим у власному будинку неподалік Лондона.

Тіло знайшла дочка росіянина, яка й викликала поліцію. За словами фельдшера, який оглянув місце смерті, воно було «підозрілим», а партнер дочки Глушкова був переконаний, що чоловіка вбили.

У звіті патологоанатома, який зачитали в Коронерському суді, травми росіянина «могли відповідати утримуванню шиї ззаду, і нападник стояв позаду жертви», однак слідів боротьби чи утримування на інших частинах тіла не знайшли.

У протоколі вироку зазначено, що «згідно з документацією та всіма зібраними доказами, Микола Глушков помер унаслідок злочинного вбивства». Розслідування обставин смерті росіянина збіглося із запитом контртерористичного відділу поліції про надання додаткових відомостей про смерть росіянина.

Близько 1 800 осіб звернулися до поліції як свідки й надали 420 свідчень. Однак жодних підозр не висували, а мотиви ймовірних вбивць не встановили. Також розслідування не знайшло зв’язку цього вбивства із замахом на Скрипаля.

Глушков був близьким до російського олігарха-втікача Бориса Березовського, який також критикував режим Путіна і загинув у 2013 році від повішення. Поліція постановила, що це було самогубство, однак суд не зміг дати однозначний висновок і припустив, що Березовський міг бути вбитим.