В 2018 году в Британии умер российский бизнесмен Глушков. В итоге суд постановил, что его убили

Беглый россиянин и критик Кремля Николай Глушков был задушен у себя дома в Великобритании через неделю после покушения на экс-шпиона Сергея Скрипаля, которого попытались отравить боевым веществом «Новичок». Тело Глушкова нашли в 2018 году, и только три года спустя суд пришел к выводу, что его смерть была насильственной.

Об этом пишет BBC.

Коронерский суд в Лондоне получил доказательства, которые свидетельствуют о попытке выставить смерть Глушкова как самоубийство. Россиянин прибыл в Великобританию после четырех лет, проведенных в российском СИЗО по подозрению в хищении средств компании «Аэрофлот», где он занимал должность заместителя директора. В 2010 году Глушкову предоставили политическое убежище.

В 2017 году российский суд заочно приговорил его к восьми годам заключения за присвоение более $100 млн авиакомпании. 12 марта 2018 года 68-летнего Глушкова, который после переезда в Британию стал критиком режима Владимира Путина, нашли мертвым в собственном доме неподалеку от Лондона.

Тело нашла дочь россиянина, которая и вызвала полицию. По словам фельдшера, который осмотрел место смерти, оно было «подозрительным», а партнер дочери Глушкова был убежден, что мужчину убили.

В отчете патологоанатома, который зачитали в Коронерском суде, травмы россиянина «могли соответствовать удерживанию шеи сзади и нападающий стоял позади жертвы», однако следов борьбы или удержания на других частях тела не нашли.

В протоколе приговора значится, что «согласно документации и всем собранным доказательствам, Николай Глушков умер в результате преступного убийства». Расследование обстоятельств смерти россиянина совпало с запросом контртеррористического отдела полиции о предоставлении дополнительных сведений о смерти россиянина.

Около 1 800 человек обратились в полицию в качестве свидетелей и предоставили 420 показаний. Однако никаких подозрений не выдвигали, а мотивы вероятных убийц не установлено. Также расследование не нашло связи между этим убийством и покушением на Скрипаля.

Глушков был близок с беглым российским олигархом Борисом Березовским, который также критиковал режим Путина и погиб в 2013 году от повешения. Полиция постановила, что это было самоубийство, однако суд не смог дать однозначный вывод и предположил, что Березовского могли убить.