Віцепрем’єр Резніков: Смерть 5-річної дитини на окупованому Донбасі не могла статися через безпілотник, так далеко вони не літають

Віцепрем’єр та міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що український безпілотник не міг долетіти до місця смерті 5-річної дитини на окупованому Донбасі.

Про це пише УНІАН.

«Проста річ. Місто від лінії розмежування — понад 15 кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, навіть для самоспостерігання», — зазначив він.

За його словами, уся ця історія — це пропагандистська «штучка», яка має на меті підняти градус конфлікту.

У звіті СММ ОБСЄ за 8 квітня спостерігачі вказали, що продовжують розслідувати причини загибелі дитини на окупованому Донбасі. Там розповіли, що бачили медичний висновок, де було вказано, що смерть дитини настала через вибухову травму та численні осколкові поранення. Також вони виявили біля будинку нову вирву діаметром 20 см. Але визначити, який саме боєприпас вибухнув, їм не вдалося.