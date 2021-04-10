Вице-премьер Резников: Смерть 5-летнего ребенка на оккупированном Донбассе не могла случиться из-за беспилотника, так далеко они не летают

Вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что украинский беспилотник не мог долететь до места смерти 5-летнего ребенка на оккупированном Донбассе.
Об этом пишет УНИАН.
«Простая вещь. Город от линии разграничения — более 15 километров. Ни один беспилотник так далеко не летает, даже для самонаблюдения», — отметил он.
По его словам, вся эта история — это пропагандистская «штучка», которая имеет целью поднять градус конфликта.
В отчете СММ ОБСЕ за 8 апреля наблюдатели указали, что продолжают расследовать причины гибели ребенка на оккупированном Донбассе. Там рассказали, что видели медицинское заключение, где было указано, что смерть ребенка наступила в результате взрывной травмы и многочисленных осколочных ранений. Также они обнаружили у дома новую воронку диаметром 20 см. Но определить, какой именно боеприпас взорвался, им не удалось.
- Напомним, 5 апреля боевики начали утверждать, что якобы с помощью беспилотника украинские военные убили ребенка в поселке Александровский (оккупированная часть Донецкой области). Украинская сторона и организация StopFake опровергли этот фейк — ни представители «народной милиции ДНР», ни российские СМИ не привели никаких подробностей случившегося, кроме адреса. Проверив соцсети, активисты нашли сообщение, в котором одна из жительниц Александровского рассказала, что ребенок погиб из-за взрыва мины, которую нашел в гараже деда.
- В отчете ОБСЕ от 5 апреля говорится, что ребенок умер от полученных осколочных ранений и взрывной травмы. Уже в отчете за 6 апреля говорится, что представители ОБСЕ общались с работниками морга в оккупированном Донецке. Те подтвердили, что тело ребенка к ним доставили 2 апреля. Также они по телефону разговаривали с бабушкой погибшего мальчика, которая на момент гибели ребенка находилась в доме. Женщина услышала звук взрыва и выскочила на улицу. Там она увидела белый и серый дым. В то же время никаких свидетелей появления беспилотника нет.