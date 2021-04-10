Вице-премьер Резников: Смерть 5-летнего ребенка на оккупированном Донбассе не могла случиться из-за беспилотника, так далеко они не летают

Вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что украинский беспилотник не мог долететь до места смерти 5-летнего ребенка на оккупированном Донбассе.

Об этом пишет УНИАН.

«Простая вещь. Город от линии разграничения — более 15 километров. Ни один беспилотник так далеко не летает, даже для самонаблюдения», — отметил он.

По его словам, вся эта история — это пропагандистская «штучка», которая имеет целью поднять градус конфликта.

В отчете СММ ОБСЕ за 8 апреля наблюдатели указали, что продолжают расследовать причины гибели ребенка на оккупированном Донбассе. Там рассказали, что видели медицинское заключение, где было указано, что смерть ребенка наступила в результате взрывной травмы и многочисленных осколочных ранений. Также они обнаружили у дома новую воронку диаметром 20 см. Но определить, какой именно боеприпас взорвался, им не удалось.