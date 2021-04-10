Зеленський передав Міноборони літак і гелікоптер, які належали ДУС

Президент Володимир Зеленський передав у розпорядження Міністерства оборони літак Ан-148-100В і вертоліт Мі-8МТВ-1.
Про це йдеться в указі президента № 154/2021.
Раніше ця техніка перебувала на балансі Державного управління справами.
«Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами щодо передачі літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України», — зазначається в документі.
Також Зеленський доручив Кабміну забезпечити передачу техніки від одного відомства до іншого.
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