Зеленский передал Минобороны самолет и вертолет, которые принадлежали ГУД

Президент Владимир Зеленский передал в распоряжение Министерства обороны самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1.
Об этом говорится в указе президента № 154/2021.
Ранее эта техника находилась на балансе Государственного управления делами.
«Согласиться с предложением Министерства обороны Украины и Государственного управления делами о передаче самолета Ан-148-100В (заводской номер 01-09) и вертолета Ми-8МТВ-1 (заводской номер 804М01), находящихся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства обороны Украины», — отмечается в документе.
Также Зеленский поручил Кабмину обеспечить передачу техники одного ведомства другому.
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