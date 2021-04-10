Зеленский передал Минобороны самолет и вертолет, которые принадлежали ГУД

Президент Владимир Зеленский передал в распоряжение Министерства обороны самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1.

Об этом говорится в указе президента № 154/2021.

Ранее эта техника находилась на балансе Государственного управления делами.

«Согласиться с предложением Министерства обороны Украины и Государственного управления делами о передаче самолета Ан-148-100В (заводской номер 01-09) и вертолета Ми-8МТВ-1 (заводской номер 804М01), находящихся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства обороны Украины», — отмечается в документе.

Также Зеленский поручил Кабмину обеспечить передачу техники одного ведомства другому.