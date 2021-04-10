Старт аеромедичної евакуації в Україні: вперше пацієнтку доправили до лікарні гелікоптером

В Україні 9 квітня запрацювала аеромедична евакуація — гелікоптер авіамедичної служби доправив до клінічної лікарні Львова пацієнтку з міста Турка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Пацієнтці 79 років, підозра на гострий мозковий інсульт, зараз вживають всіх заходів зі спасіння вже у лікарні. Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого та якісного порятунку життя. Над цією ідеєю ми працювали рік, сподіваюсь, що до пілотного проєкту в Київській і Львівській областях доєднаються і решта регіонів», — заявив він.

За словами голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького, у пацієнтки діагностували гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт).

«Час у польоті в обидві сторони зайняв 1 год 15 хв. Та сама відстань дорогою у 170 км долається за 3,5 год», — наголосив він.

Водночас заступник глави МВС Антон Геращенко уточнив, що прямі витрати на цей виліт становили 11 780 гривень, якщо не враховувати амортизацію гелікоптера.

«Палива на виліт в місто Турку використали 290 кг. Середня ціна заправки — приблизно 32 тис. грн/т = 9 280 грн. Аеропортові збори за 1 виліт (послуги диспетчера тощо) — 2 500 грн. Амортизаційні витрати на використання гелікоптера — 25 тис. грн/год. Наліт — 1,23 години = 30 750 грн. Приблизна повна вартість повітряної швидкої = 42 530 грн», — сказав він.

За словами Геращенка, у державному бюджеті України на фінансування аеромедичної евакуації виділено 30 мільйонів гривен.