Старт аэромедицинской эвакуации в Украине: впервые пациентку доставили в больницу на вертолете

В Украине 9 апреля заработала аэромедицинская эвакуация — вертолет авиамедицинской службы доставил в клиническую больницу Львова пациентку из города Турка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

«Пациентке 79 лет, подозрение на острый мозговой инсульт, сейчас принимают все меры по спасению уже в больнице. Для нас это большая победа, ведь это еще один большой шаг к быстрому и качественному спасению жизни. Над этой идеей мы работали год, надеюсь, что к пилотному проекту в Киевской и Львовской областях присоединятся и остальные регионы», — заявил он.

По словам главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого, у пациентки диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).

«Время в полете в обе стороны заняло 1 час 15 мин. То же самое расстояние по дороге в 170 км преодолевается за 3,5 ч», — отметил он.

В то же время заместитель главы МВД Антон Геращенко уточнил, что прямые затраты на этот вылет составили 11 780 гривен, если не учитывать амортизацию вертолета.

«Топлива на вылет в город Турку использовали 290 кг. Средняя цена заправки — примерно 32 тыс. грн/т = 9 280 грн. Аэропортовые сборы за 1 вылет (услуги диспетчера и т. д.) — 2 500 грн. Амортизационные расходы на использование вертолета — 25 тыс. грн/час. Налет — 1,23 часа = 30 750 грн. Приблизительная полная стоимость воздушной скорой = 42 530 грн», — сказал он.

По словам Геращенко, в государственном бюджете Украины на финансирование аэромедицинской эвакуации выделено 30 миллионов гривен.