Працівники Amazon проголосували проти створення профспілки. Керівництво компанії звинувачують у залякуваннях та порушеннях процедури

Співробітники світового лідера онлайн-торгівлі Amazon висловились проти створення своєї першої профспілки — «за» висловились менш ніж 30%. Керівництво компанії звинувачують у тиску на персонал, залякування, а також підозрюють у фальсифікаціях. Ініціативу організувати робітників для боротьби за кращі умови праці в різний час підтримали політики високого профілю — зокрема президент Байден, не згадуючи Amazon, заявив про користь профспілок.

Про це пише Business Insider.

Компанію Amazon, засновник якої Джефф Безос є найзаможнішою людиною світу, довгий час звинувачують у надважких умовах праці, низьких зарплатах і переслідуванні робітників, невдоволених таким ставленням.

За даними підрахунку голосів на складі компанії в штаті Алабама, проти створення профспілки висловились 70,9% робітників. Оскільки більшість бюлетенів виявилась на користь позиції менеджменту, решту вирішили не враховувати. У відповідь на це профспілка працівників торгівлі США заявила про незаконне втручання керівництва компанії в голосування.

Скаргу на дії Amazon направили до Національного управління з трудових відносин США, яке раніше говорило про можливість національного розслідування діяльності компанії через повідомлення про зловживання та інші незаконні дії.

Зазначається, що керівництво компанії обклеїло антипрофспілковими наліпками туалети на складі, де проводили голосування, роздавало значки з закликами голосувати проти, а також профінансувало таргетовану рекламну кампанію проти профспілки та надсилало по кілька повідомлень на день із закликами не підтримувати організацію.

До того ж управління з трудових відносин опротестувало встановлення поштової скриньки за межами складу — співробітникам пропонували покласти свої бюлетені туди, хоча відповідного дозволу на це не отримали.

Amazon відкрито виступає проти профспілок і апелює до того, що пропонує «прогресивне» робоче місце з зарплатою, вдвічі вищою від мінімальної. Усі звинувачення в зловживаннях, стеженні за робітниками чи доганах за часте відвідування туалету під час роботи компанія відкидає.

Зусилля зі створення профспілки у компанії підтримали політики як з Демократичної, так і з Республіканської партії. Сенатор Берні Сандерс навіть відвідав склад у Алабамі, щоб заохотити працівників голосувати за організацію.