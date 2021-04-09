Сотрудники Amazon проголосовали против создания профсоюза. Руководство компании обвиняют в запугивании и нарушениях процедуры

Сотрудники мирового лидера онлайн-торговли Amazon высказались против создания своего первого профсоюза — «за» высказались менее 30%. Руководство компании обвиняют в давлении на персонал, запугиваниях, а также подозревают в фальсификациях. Инициативу организовать рабочих для борьбы за лучшие условия труда в разное время поддержали политики высокого профиля — в частности президент Байден, не упоминая Amazon, заявил о пользе профсоюзов.

Об этом пишет Business Insider.

Компанию Amazon, основатель которой Джефф Безос является самым богатым человеком мира, долгое время обвиняют в сверхтяжелых условиях труда, низких зарплатах и преследовании рабочих, недовольных таким отношением.

По данным подсчета голосов на складе компании в штате Алабама, против создания профсоюза высказались 70,9% рабочих. Поскольку большинство бюллетеней оказалась в пользу позиции менеджмента, остальные решили не учитывать. В ответ на это профсоюз работников торговли США заявил о незаконном вмешательстве руководства компании в голосование.

Жалобу на действия Amazon направили в Национальное управление по трудовым отношениям США, которое ранее говорило о возможности национального расследования деятельности компании из-за сообщений о злоупотреблениях и других незаконных действиях.

Отмечается, что руководство компании обклеило антипрофсоюзными наклейками туалеты на складе, где проводили голосование, раздавало значки с призывами голосовать против, а также профинансировало таргетированную рекламную кампанию против профсоюза и отправляло по несколько сообщений в день с призывами не поддерживать организацию.

К тому же управление по трудовым отношениям опротестовало установления почтового ящика за пределами склада — сотрудникам предлагали положить свои бюллетени туда, хотя соответствующего разрешения на это не получили.

Amazon открыто выступает против профсоюзов и апеллирует к тому, что предлагает «прогрессивное» рабочее место с зарплатой, вдвое выше минимальной. Все обвинения в злоупотреблениях, слежке за рабочими или выговор за частое посещение туалета во время работы компания отвергает.

Усилия по созданию профсоюза в компании поддержали политики как из Демократической, так и Республиканской партии. Сенатор Берни Сандерс даже посетил склад в Алабаме, чтобы поощрить работников голосовать за организацию.