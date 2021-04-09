Відомий репер DMX помер після передозування наркотиками. Йому було 50 років

Відомий американський репер DMX (справжнє імʼя — Ерл Сіммонс) помер у лікарні Нью-Йорка після передозування наркотиками у віці 50 років.

Про це повідомляє портал TMZ.

За даними журналістів, у репера протягом тижня майже не фіксували функції мозку. Його стан так і не покращився, і внутрішні органи почали відмовляти, поки він перебував на апараті життєзабезпечення.

Інформацію про смерть DMX також підтвердив представник родини репера.