Известный рэппер DMX умер после передозировки наркотиками. Ему было 50 лет

Известный американский рэппер DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс) умер в больнице Нью-Йорка после передозировки наркотиками в возрасте 50 лет.

Об этом сообщает портал TMZ.

По данным журналистов, у рэпера в течение недели почти не фиксировали функции мозга. Его состояние так и не улучшилось, и внутренние органы начали отказывать, пока он находился на аппарате жизнеобеспечения.

Информацию о смерти DMX также подтвердил представитель семьи рэпера.