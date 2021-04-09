Известный рэппер DMX умер после передозировки наркотиками. Ему было 50 лет

Известный американский рэппер DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс) умер в больнице Нью-Йорка после передозировки наркотиками в возрасте 50 лет.
Об этом сообщает портал TMZ.
По данным журналистов, у рэпера в течение недели почти не фиксировали функции мозга. Его состояние так и не улучшилось, и внутренние органы начали отказывать, пока он находился на аппарате жизнеобеспечения.
Информацию о смерти DMX также подтвердил представитель семьи рэпера.
- 3 апреля DMX забрали в больницу из-за передозировки наркотиками. Врачи диагностировали у него сердечный приступ.
- Первый опубликованный трек DMX "Born Loser" раздался на радио в 1992 году. После этого шесть его альбомов подряд возглавляли музыкальный чарт Billboard.
- Также рэппер сыграл главную роль в фильме «Сквозные ранения», позже снялся в фильмах «Ромео должен умереть» и «Никогда не умирай в одиночестве».
- В декабре 2008 года DMX был арестован в доме известного продюсера Скотта Сторча за хранение наркотиков, подделку документов и жестокое отношение к животным. В мае 2009-го был освобожден из тюрьмы. В ноябре 2010 года рэппер был арестован за нарушение испытательного срока. Впоследствии отсидел год в тюрьме.