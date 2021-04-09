Франція рекомендує людям до 55 років, які отримали першу дозу препарату AstraZeneca, робити щеплення іншою вакциною

Франція рекомендувала своїм громадянам до 55 років отримати другу дозу мРНК-вакциною, якщо першою дозою вони отримали препарат AstraZeneca.

Про це пише Reuters.

Французький регулятор зазначив, що в такому випадку проміжок між введенням доз має становити 12 тижнів. Там підкреслили, що вивчатимуть імунну відповідь організму при такому поєднанні вакцин.