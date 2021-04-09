Франція рекомендує людям до 55 років, які отримали першу дозу препарату AstraZeneca, робити щеплення іншою вакциною

Франція рекомендувала своїм громадянам до 55 років отримати другу дозу мРНК-вакциною, якщо першою дозою вони отримали препарат AstraZeneca.
Про це пише Reuters.
Французький регулятор зазначив, що в такому випадку проміжок між введенням доз має становити 12 тижнів. Там підкреслили, що вивчатимуть імунну відповідь організму при такому поєднанні вакцин.
Наразі у країні дозволено використовувати дві мРНК-вакцини від коронавірусу — препарати від Pfizer і Moderna.
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