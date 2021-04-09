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Франция рекомендует людям до 55 лет, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca, привиться другой вакциной

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Франция рекомендовала своим гражданам до 55 лет получить вторую дозу мРНК-вакциной, если первой дозой они получили препарат AstraZeneca.

Об этом пишет Reuters.

Французский регулятор отметил, что в таком случае промежуток между введением доз должен составлять 12 недель. Там подчеркнули, что будут изучать иммунный ответ организма при таком сочетании вакцин.

Сейчас в стране разрешено использовать две мРНК-вакцины от коронавируса — препараты от Pfizer и Moderna.