Тортури у відділі поліції Городища: ще трьом поліцейським повідомили про підозру — серед них начальник

Начальнику одного з відділів поліції в Городищі (Черкаська область) та ще двом поліцейським повідомили про підозру у сприянні тортурам.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що двоє працівників карного розшуку фактично сприяли тортурам (або допомагали приховати їх факт), яких зазнав чоловік у поліції, а начальник відділу не повідомив про вчинення підлеглими злочину.
Прокуратура не повідомляє, за якими статтями їх підозрюють. Зараз вирішується питання про обрання всім трьом запобіжного заходу.
- 6 лютого 2021 року в Городищі 28-річний чоловік звернувся в лікарню і повідомив, що його побили поліцейські у відділі. У нього було багато забоїв голови та спини, а також вибиті верхні зуби.
- 7 лютого двом старшим дільничним повідомили про підозру у тортурах. Постраждалого били залізним стільцем і шлангом від вогнегасника, щоб вибити з нього свідчення. Дільничні перебувають під вартою.