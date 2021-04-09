Пытки в отделении полиции Городища: еще трем полицейским сообщили о подозрении — среди них начальник

Начальнику одного из отделений полиции в Городище (Черкасская область) и еще двум полицейским сообщили о подозрении в содействии пыткам.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что два сотрудника уголовного розыска фактически содействовали пыткам (или помогали скрыть их факт), которым подвергся мужчина в полиции, а начальник отделения не сообщил о совершении подчиненными преступления.

Прокуратура не сообщает, по каким статьям их подозревают. Сейчас решается вопрос об избрании всем троим меры пресечения.