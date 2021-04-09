У Норвегії оштрафували прем’єр-міністра на €2 тисячі за порушення карантину

Прем’єр-міністра Норвегії Ерну Солберг оштрафували на дві тисячі євро за порушення карантинних заходів.

Про це пише Reuters.

Вона організувала власний день народження і порушила правила соціального дистанціювання. Уряд заборонив збиратися сім’ям у кількості понад 10 осіб, тоді як на святкуванні у прем’єра було 13 людей.

«Ми запланували вечерю в ресторані, який, на нашу думку, відповідав коронавірусним рекомендаціям. Це було в ресторані, де ми забронювали три окремі столики і дотримувалися дистанції», — зазначила Солберг.

Вона вже вибачилася за інцидент, до того ж її розкритикував міністр охорони здоров’я. Зазвичай поліція не виписувала б штраф за таке порушення, але це зробили, зважаючи на високу посаду та відповідальність порушниці. Водночас чоловік Солберг та ресторан штрафів не отримали.