В Норвегии оштрафовали премьера на €2 тысячи за нарушение карантина

Премьер-министра Норвегии Эрну Солберг оштрафовали на две тысячи евро за нарушение карантинных мер.

Об этом пишет Reuters.

Она организовала собственный день рождения и нарушила правила социального дистанцирования. Правительство запретило собираться семьям в количестве более 10 человек, тогда как на праздновании у премьера было 13 человек.

«Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, отвечал коронавирусным рекомендациям. Это было в ресторане, где мы забронировали три отдельных столика и соблюдали дистанцию», — отметила Солберг.

Она уже извинилась за инцидент, к тому же ее раскритиковал министр здравоохранения. Обычно полиция не выписывала бы штраф за такое нарушение, но это сделали учитывая высокую должность и ответственность нарушителя. В то же время муж Солберг и ресторан штрафов не получили.