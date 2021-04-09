Kyodo: Японія вирішила скинути воду з «Фукусіми» в океан

Уряд Японії ухвалив рішення скинути очищену радіоактивну воду з атомної електростанції «Фукусіма-1» в океан.

Про це пише портал Kyodo.

Зазначається, що скинути воду в океан рекомендувала урядова комісія ще минулого року, однак це викликало широке невдоволення, зокрема, серед представників рибальської індустрії. Вони побоювалися, що споживачі будуть відмовлятися від будь-яких морепродуктів, виловлених у цій зоні.

Раніше Tokyo Electric Power Company Holdings, оператор атомної електростанції в Фукусімі, представив план розведення води для зниження концентрації радіоактивних матеріалів, перш ніж скинути її в океан.

Уряд заявив, що не може більше відкладати рішення з питання утилізації, враховуючи, що ємність резервуарів для води на АЕС «Фукусіма-1», як очікується, закінчиться вже восени наступного року. Зараз «Фукусіма» продовжує генерувати величезну кількість забрудненої радіацією води після її використання для охолодження розплавленого палива.

Вода обробляється з використанням системи обробки рідин (ALPS) для видалення більшості забруднень і зберігається в резервуарах на території комплексу. Однак цей процес не може видалити тритій, радіоактивний продукт ядерних реакцій.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримало план уряду Японії з утилізації води, заявивши, що скидання її в море відповідає світовим практикам в ядерній галузі.