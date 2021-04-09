Kyodo: Япония решила сбросить воду из «Фукусимы» в океан

Правительство Японии приняло решение сбросить очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.

Об этом пишет портал Kyodo.

Отмечается, что сбросить воду в океан рекомендовала правительственная комиссия еще в прошлом году, однако это вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии. Они опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Ранее Tokyo Electric Power Company Holdings, оператор атомной электростанции в Фукусиме, представил план разбавления воды для снижения концентрации радиоактивных материалов, прежде чем выбросить ее в море.

Правительство заявило, что не может больше откладывать решение по вопросу утилизации, учитывая, что емкость резервуаров для воды на АЭС «Фукусима-1», как ожидается, закончится уже осенью следующего года. Сейчас «Фукусима» продолжает генерировать огромное количество загрязненной радиацией воды после ее использования для охлаждения расплавленного топлива.

Вода обрабатывается с использованием системы обработки жидкостей (ALPS) для удаления большинства загрязнений и хранится в резервуарах на территории комплекса. Однако этот процесс не может удалить тритий, радиоактивный продукт ядерных реакций.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержало план правительства Японии по утилизации воды, заявив, что сброс ее в море соответствует мировым стандартам практики в ядерной отрасли.