Стартап Ілона Маска показав відео з мавпою, яку навчили грати у відеоігри «силою думки»

Компанія Neuralink Ілона Маска показала відео з макакою Пейджер, яку навчили грати у відеоігри завдяки вживленому в її мозок нейроімпланту.
Спочатку мавпа грає за допомогою джойстика — вона переміщує курсор слідом за помаранчевим квадратом. Потім у неї забирають джойстик і включають симулятор пінг-понгу. У нього Пейджер вже грає силою розуму за допомогою імплантованих нейронних ниток. При цьому макака жодного разу не упустила кульку, хоча швидкість гри під кінець збільшили.
Для мотивації мавпі подавали через трубку банановий смузі.
«Скоро наша мавпа буде на Twitch і Discord. Ха-ха», — написав у Twitter Ілон Маск, маючи на увазі сервіси для геймерів.
- Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, улітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». У майбутньому Маск розраховує, що імплантати допоможуть людям «спілкуватися телепатично» і завантажувати в мозок незнайому іноземну мову.
- У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала свині бездротовий чип під назвою Link для підключення мозку до компʼютера.
- У лютому 2021 року Neuralink успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи.