Стартап Илона Маска показал видео с обезьяной, которую научили играть в видеоигры «силой мысли»

Компания Neuralink Илона Маска показала видео с макакой Пейджер, которую научили играть в видеоигры благодаря вживленному в мозг нейроимпланту.

Сначала обезьяна играет с помощью джойстика — она перемещает курсор вслед за оранжевым квадратом. Затем у нее забирают джойстик и включают симулятор пинг-понга. В него Пейджер уже играет силой разума с помощью вживленных нейронных нитей. При этом макака ни разу не упустила шарик, хотя скорость игры под конец увеличили.

Для мотивации обезьяне подавали через трубку банановый смузи.

«Скоро наша обезьяна будет на Twitch и Discord. Ха-ха», — написал в Twitter Илон Маск, имея в виду сервисы для геймеров.