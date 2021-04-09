Стартап Илона Маска показал видео с обезьяной, которую научили играть в видеоигры «силой мысли»

Компания Neuralink Илона Маска показала видео с макакой Пейджер, которую научили играть в видеоигры благодаря вживленному в мозг нейроимпланту.
Сначала обезьяна играет с помощью джойстика — она перемещает курсор вслед за оранжевым квадратом. Затем у нее забирают джойстик и включают симулятор пинг-понга. В него Пейджер уже играет силой разума с помощью вживленных нейронных нитей. При этом макака ни разу не упустила шарик, хотя скорость игры под конец увеличили.
Для мотивации обезьяне подавали через трубку банановый смузи.
«Скоро наша обезьяна будет на Twitch и Discord. Ха-ха», — написал в Twitter Илон Маск, имея в виду сервисы для геймеров.
- Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг нитей, которые считывают информацию, летом 2019 года. Цель разработки — имплантация «нитей» парализованным людям, что позволит им работать с компьютерами и телефонами «силой мысли». В будущем Маск рассчитывает, что импланты помогут людям «общаться телепатически» и загружать в мозг незнакомій иностранный язык.
- В августе 2020 года Neuralink успешно вживила свинье беспроводной чип под названием Link для подключения мозга к компьютеру.
- В феврале 2021 года Neuralink успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны.