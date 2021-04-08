У Грузії вакциною AstraZeneca прищеплюватимуть тільки людей, старших за 55 років

Міністерство охорони здоровʼя Грузії слідом за іншими країнами ввело обмеження на використання вакцини від коронавірусу від AstraZeneca. Щеплення робитимуть тільки людям, старшим за 55 років.
«Експертна рада обговорила і рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca у віковій групі від 55 років — чи то група високого ризику, чи будь-яка інша», — заявила заступник міністра Тамар Габунія, передає «Ехо Кавказу».
Поставки AstraZeneca у країну продовжать, оскільки людей, старших за 55 років, досить багато. Габуния зазначила, що у AstraZeneca доволі високі результати серед літніх людей.
- 7 квітня Європейське агентство з лікарських препаратів повідомило про необхідність включити тромбоз у перелік рідкісних побічних ефектів AstraZeneca. Раніше понад 20 країн припиняли використання вакцини через це.
- Британська влада порекомендувала не вакцинувати AstraZeneca осіб, молодших за 30 років, через підвищений ризик тромбозу. Вікові обмеження після цього ввели Італія, Іспанія, Естонія та інші країни.