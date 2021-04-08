В Грузии вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 55 лет

Министерство здравоохранения Грузии вслед за другими странами ввело ограничение на использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca. Прививки будут делать только людям старше 55 лет.
«Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа», — заявила замминистра Тамар Габуния, передает «Эхо Кавказа».
Поставки AstraZeneca в страну продолжат, поскольку людей старше 55 лет достаточно много. Габуния отметила, что у AstraZeneca довольно высокие результаты среди пожилых людей.
- 7 апреля Европейское агентство по лекарственным препаратам сообщило о необходимости включить тромбоз в список редких побочных эффектов AstraZeneca. Ранее более 20 стран приостанавливали использования вакцины из-за этого.
- Британские власти рекомендовали не вакцинировать AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за повышенного риска тромбоза. Возрастные ограничения после этого ввели Италия, Испания, Эстония и другие страны.