В Грузии вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 55 лет

Министерство здравоохранения Грузии вслед за другими странами ввело ограничение на использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca. Прививки будут делать только людям старше 55 лет.

«Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа», — заявила замминистра Тамар Габуния, передает «Эхо Кавказа».

Поставки AstraZeneca в страну продолжат, поскольку людей старше 55 лет достаточно много. Габуния отметила, что у AstraZeneca довольно высокие результаты среди пожилых людей.