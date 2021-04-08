У Польщі за добу від коронавірусу померло майже 1 000 людей — це «рекорд» за весь час пандемії

У Польщі за останню добу медики зафіксували 954 смерті від коронавірусу. Це найбільша кількість летальних випадків за весь час епідемії.
Про це пише RMF24.
У МОЗ країни зазначили, що на таку велику кількість вплинули останні вихідні дні, які були через католицький Великдень. Через це у статистику потрапили раніше не враховані смерті. Однак там підкреслили, що тенденція до зростання кількості летальних випадків існує.
За останню добу в країні виявили майже 28 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Також активно зростає і кількість госпіталізованих.
Водночас в країні активно триває кампанія із вакцинації населення від коронавірусу. Принаймні першу дозу вакцини отримали вже понад 4,7 мільйона жителів, а повністю вакцинувалися — трохи більше двох мільйонів.
- Від 20 березня в Польщі знову був запроваджений жорсткий карантин (локдаун).
- Перед цим міністр охорони здоровʼя країни Адам Недзельський заявив, що «британський» штам коронавірусу, який поширюється швидше, ніж попередні версії SARS-CoV-2, став причиною третьої хвилі пандемії в Польщі.