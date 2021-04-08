В Польше за сутки от коронавируса умерли почти 1 000 человек — это «рекорд» за все время пандемии

В Польше за последние сутки медики зафиксировали 954 смерти от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за все время эпидемии.

Об этом пишет RMF24.

В Минздраве страны отметили, что на такое большое количество повлияли последние выходные дни, которые пришлись на католическую Пасху. Поэтому в статистику попали ранее неучтенные смерти. Однако там подчеркнули, что тенденция роста количества летальных случаев существует.

За последние сутки в стране выявили почти 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Также активно растет и количество госпитализированных.

В то же время в стране активно идет кампания по вакцинации населения от коронавируса. По крайней мере, первую дозу вакцины получили уже более 4,7 миллиона жителей, а полностью вакцинировались — чуть больше двух миллионов.