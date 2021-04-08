Хімічна атака на редакцію російського видання «Новая газета»: експерти встановили, які речовини розпорошили

Незалежна експертиза визначила склад хімічних речовин, які в березні невідомий розпорошив біля входу в редакцію російського видання «Новая газета». Про це йдеться в повідомленні редакції.

Журналісти 15 березня повідомляли, що у приміщеннях стоїть різкий хімічний запах, який відчувають усі відвідувачі та співробітники редакції, а також інших організацій, розташованих у будівлі. Як виявилось, основні компоненти речовини, що розпилили, — 4-етилфенол і 3-метиліндол (скатол). Останній відповідає за вкрай неприємний запах.

4-Етилфенол у великих концентраціях (97% і вище) викликає серйозне подразнення очей при попаданні в рідкому вигляді, а також подразнення шкіри, але безпечний при вдиханні.

Скатол у великих концентраціях (99%) має гостру токсичність при потраплянні в організм. При попаданні в рідкому вигляді на шкіру компонент викликає подразнення. Крім того, скатол викликає подразнення дихальних шляхів при вдиханні. Симптомами можуть стати кашель і задуха. Скатол особливо токсичний для водного середовища, але в малих концентраціях безпечний для людини.

Зазначимо, що 15 березня, коли сталась хімічна атака, «Новая газета» опублікувала розслідування про страту 27 жителів Чечні, яких вбили силовики Кадирова. Матеріал заснований на розповідях сержанта полку ім. Кадирова, який був свідком позасудових розправ.

Співробітники газети зазначали, що це не перший випадок хімічної атаки на будівлю, де розташована редакція.

У 2017 році до редакції надійшов лист у конверті, в якому також був невідомий білий порошок. Конверт, адресований директору газети, прийшов із Чечні. У 2018 році редакція отримала похоронний вінок з погрозами, а після цього — відрізану голову барана.