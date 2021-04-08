Химическая атака на редакцию российского издания «Новая газета»: эксперты установили, какие вещества распылили

Независимая экспертиза определила состав химических веществ, которые в марте неизвестный распылил у входа в редакцию российского издания «Новая газета». Об этом говорится в сообщении редакции.

Журналисты 15 марта сообщали, что в помещениях стоит резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Как оказалось, основные компоненты распыленного вещества — 4-Этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Последний отвечает за крайне неприятный запах.

4-Этилфенол в больших концентрациях (97% и выше) вызывает серьезное раздражение глаз при попадании в жидком виде, а также раздражение кожи, но безопасен при вдыхании.

Скатол в больших концентрациях (99%) имеет острую токсичность при попадании в организм. При попадании в жидком виде на кожу компонент вызывает раздражение. Кроме того, скатол вызывает раздражение дыхательных путей при вдыхании. Симптомами могут стать кашель и удушье. Скатол особо токсичен для водной среды, но в малых концентрациях для людей неопасен.

Отметим, что 15 марта, когда произошла химическая атака, «Новая газета» опубликовала расследование о казни 27 жителей Чечни, которых убили силовики Кадырова. Материал основан на рассказах сержанта полка им. Кадырова, который был свидетелем внесудебных расправ.

Сотрудники газеты отмечали, что это не первый случай химической атаки на здание, где расположена редакция. В 2017 году в редакцию пришло письмо в конверте с неизвестным белым порошком. Конверт пришел из Чечни и был адресован директору газеты. В 2018 году редакция получила похоронный венок с угрозами, а после — отрезанную голову барана.