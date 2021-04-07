Міністр Резніков: Затоплені шахти Донбасу забруднюють радіацією воду. Експертів МАГАТЕ не пускають

В української влади немає реальних даних про стан затоплених шахт на окупованому Донбасі, але вже зрозуміло, що загроза для екології регіону велика. Підконтрольні Росії бойовики відмовляються пускати експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на шахту «Юнком» (біля Єнакієвого), де, вірогідно, радіація забруднює ґрунтові води.

Про це в інтервʼю Texty розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Чим нам справді доведеться дуже ґрунтовно займатися після війни — то це екологічними загрозами. На сьогодні ми не знаємо реальний стан затоплених шахт на цих територіях. Ми знаємо, що там є шахта «Юнком», де міститься обʼєкт «Кліваж», на якому у 70-х роках минулого століття був здійснений ядерний підземний вибух. Цей об’єкт зберігався в сухій капсулі для того, щоб радіація не потрапляла в ґрунтові води. За нашою інформацією, окупаційний режим перестав відкачувати воду, і сьогодні цей об’єкт затоплено», — заявив Резніков.

За його словами, радіація вже потрапляє у пласт питної води і незабаром почне забруднювати Азовське і Чорне моря.

«Така загроза є. Ми б’ємо у всі набати на міжнародному рівні. Але знову ж таки, росіяни та їхні підлеглі не пропускають моніторингову місію МАГАТЕ, не дають можливості приїхати і перевірити рівень загрози. А це свідчить лише про одне — масштаб загрози катастрофічний», — зазначає Резніков.

Він вважає, що бойовики приховують масштаби забруднення.