Министр Резников: Затопленные шахты Донбасса загрязняют радиацией воду. Экспертов МАГАТЭ не пускают

У украинской власти нет реальных данных о состоянии затопленных шахт на оккупированном Донбассе, но уже понятно, что угроза для экологии региона велика. Подконтрольные России боевики отказываются пускать экспертов Международного агентства по атомной энергии на шахту «Юнком» (возле Енакиево), где, вероятно, радиация загрязняет грунтовые воды.

Об этом в интервью Texty рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Чем нам действительно придется очень основательно заниматься после войны — это экологическими угрозами. На сегодня мы не знаем реальное состояние затопленных шахт на этих территориях. Мы знаем, что там есть шахта «Юнком», где содержится объект «Кливаж», на котором в 70-х годах прошлого века был осуществлен ядерный подземный взрыв. Этот объект хранился в сухой капсуле для того, чтобы радиация не попадала в грунтовые воды. По нашей информации, оккупационный режим перестал откачивать воду, и сегодня этот объект затоплен», — заявил Резников.

По его словам, радиация уже попадает в слой питьевой воды и вскоре начнет загрязнять Азовское и Черное моря.

«Такая угроза есть. Мы бьем во все набаты на международном уровне. Но опять же, русские и их подчиненные не пропускают мониторинговую миссию МАГАТЭ, не дают возможности приехать и проверить уровень угрозы. А это свидетельствует лишь об одном — масштаб угрозы катастрофический», — отмечает Резников.

Он считает, что боевики скрывают масштабы загрязнения.