У США провели першу у світі операцію з трансплантації трахеї

У США у штаті Нью-Йорк команда хірургів з клініки Mount Sinai виконала першу у світі трансплантацію трахеї людині. Це досягнення у майбутньому може врятувати життя тисяч пацієнтів з вродженими дефектами трахеї, невиліковними захворюваннями дихальних шляхів, опіками, пухлинами або ушкодженнями трахеї після коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні лікарні Mount Sinai.

Трахея зʼєднує гортань з легенями і є органом, який необхідний для дихання і нормальної функції легень. Досі не існувало довгострокового лікування пацієнтів з пошкодженням трахеї, і в результаті щорічно вмирали тисячі дорослих і дітей. Хірурги не змогли трансплантувати цей орган в основному через складність забезпечити кровотік у донорській трахеї.