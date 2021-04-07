В США провели первую в мире операцию по трансплантации трахеи

В США в штате Нью-Йорк команда хирургов из клиники Mount Sinai выполнила первую в мире трансплантацию трахеи человеку. Это достижение в будущем может спасти жизни тысяч пациентов с врожденными дефектами трахеи, неизлечимыми заболеваниями дыхательных путей, ожогами, опухолями или повреждениями трахеи после коронавируса.
Об этом говорится в сообщении больницы Mount Sinai.
Трахея соединяет гортань с легкими и является органом, который необходим для дыхания и нормальной функции легких. До сих пор не существовало долгосрочного лечения пациентов с повреждением трахеи, и в результате ежегодно умирали тысячи взрослых и детей. Хирурги не смогли трансплантировать этот орган в основном из-за сложности обеспечить кровоток в донорской трахее.
В итоге первую успешную операцию сделали 13 января. Она длилась 18 часов. В ней приняли участие более 50 специалистов. Трахею пересадили 56-летней социальной работнице из Нью-Йорка Сони Сейн. У нее было серьезное повреждение трахеи из-за повторной интубации после очередного приступа астмы. Несколько неудачных хирургических попыток восстановить трахею привели к еще большему повреждению. Она дышала через трахеостому (хирургически созданное отверстие в ее шее) и у нее были высокие риски удушья и смерти из-за того, что болезнь прогрессировала.
Во время операции медики удалили у донора трахею и связанные с ней кровеносные сосуды, а затем у реципиента соединили с трахеей мелкие кровеносные сосуды, питающие ее. В итоге эта процедура позволила Соне Сейн дышать нормально через рот — впервые за шесть лет. После операции у нее не было осложнений и организм не отталкивал орган.
«Честно говоря, у нее все невероятно хорошо, даже лучше, чем мы когда-либо думали. Что действительно интересно, так это то, что ее клетки растут в донорской трахее. То есть донорская трахея становится ее собственной», — рассказали CNN в больнице.
Женщина еще долго будет под наблюдением медиков, а ее опыт используют для разработки программы трансплантации трахеи.
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