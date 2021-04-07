В США провели первую в мире операцию по трансплантации трахеи

В США в штате Нью-Йорк команда хирургов из клиники Mount Sinai выполнила первую в мире трансплантацию трахеи человеку. Это достижение в будущем может спасти жизни тысяч пациентов с врожденными дефектами трахеи, неизлечимыми заболеваниями дыхательных путей, ожогами, опухолями или повреждениями трахеи после коронавируса.

Об этом говорится в сообщении больницы Mount Sinai.

Трахея соединяет гортань с легкими и является органом, который необходим для дыхания и нормальной функции легких. До сих пор не существовало долгосрочного лечения пациентов с повреждением трахеи, и в результате ежегодно умирали тысячи взрослых и детей. Хирурги не смогли трансплантировать этот орган в основном из-за сложности обеспечить кровоток в донорской трахее.