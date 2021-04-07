США через пандемію зіштовхнулись з дефіцитом пакетиків з кетчупом

США через пандемію зіткнулися з нестачею кетчупу у саше-пакетах — робота закладів харчування у форматі навинос та доставки спричинила підвищений попит на такі пакетики. Про це повідомляє BBC.

Американська компанія Heinz, яка виробляє один з найпопулярніших кетчупів, пояснила, що у замовлення «з собою» кладуть саме одноразові пакетики з кетчупом.

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Як наслідок, компанія повідомила, що вже збільшила виробництво, адже попит перевищує пропозицію. Heinz додала кілька нових виробничих ліній на заводах і розробила спеціальний дозатор кетчупу, щоб додавати соус без торкань. В умовах пандемії це стане альтернативою загальним пляшках з соусами, які стоять на столах у ресторанах. Справа в тому, що через поширення коронавірусу місцеві департаменти охорони здоровʼя рекомендували закладам харчування прибрати зі столів ці загальні пляшки — у санітарних цілях.

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За даними The Wall Street Journal, з січня 2020 року ціни на пакети кетчупу виросли на 13%.

Згідно зі звітами США, раніше у країні був певний дефіцит рулонів туалетного паперу, пепероні (гострий різновид салямі) і алюмінієвих бляшанок.