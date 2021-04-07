США из-за пандемии столкнулись с дефицитом пакетиков с кетчупом

США из-за пандемии столкнулись с нехваткой кетчупа в саше-пакетах — работа общепита в формате навынос и доставки вызвала повышенный спрос на такие пакетики. Об этом сообщает BBC.

Американская компания Heinz, которая производит один из самых популярных кетчупов, объяснила, что в заказ «с собой» кладут именно одноразовые пакетики с кетчупом.

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Как следствие, компания сообщила, что уже увеличила производство, ведь спрос превышает предложение. Heinz добавила несколько новых производственных линий на заводах и разработала специальный дозатор кетчупа, чтобы добавлять соус без касаний. В условиях пандемии это станет альтернативой общим бутылкам с соусами, которые стоят на столах в ресторанах. Дело в том, что из-за распространения коронавируса местные департаменты здравоохранения рекомендовали заведениям убрать со столов эти общие бутылки — в санитарных целях.

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По данным The Wall Street Journal, с января 2020 года цены на пакеты кетчупа выросли на 13%.

Согласно отчетам США, ранее в стране был определенный дефицит рулонов туалетной бумаги, пеперони (острая разновидность салями) и алюминиевых банок.