У Римі протест бізнесу проти карантинних обмежень переріс у сутичку з поліцією. Є поранені та затримані

У столиці Італії під час протестів проти коронавірусних обмежень 6 квітня відбулися сутички мітингувальників і поліції. Щонайменше двоє поліцейських отримали поранення.
Про це повідомляють Deutsche Welle та ANSA.
Серед учасників акції є щонайменше семеро затриманих, а також, за словами очевидців, — декілька поранених.
На протест Римі вийшли власники і співробітники ресторанів та інших закладів громадського харчування, а також туристичних магазинів і фітнес-центрів, які протестують проти введених обмежень, що зупинили або істотно обмежили їхній бізнес.
Один з мітингувальників прийшов у хутряній шапці, з рогами на голові, нагадувавши учасника січневого штурму Капітолію в США.
Кілька десятків людей на акції намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, ЗМІ повідомляє про застосування піротехнічних засобів.
- В Італії надзвичайний стан продовжили до кінця квітня. До того часу також діє ряд карантинних обмежень — фітнес-центри закриті, а ресторанам дозволено працювати тільки на винос.
- Італія стала першою країною в Європі, яка постраждала від пандемії. Від коронавірусу у країні померло понад 110 тисяч людей, а захворіло — 3,6 мільйона. Зараз же в Італії третя хвиля захворювань і вже другий Великдень проходив в умовах ізоляції.